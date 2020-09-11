Акция социал-демократов в поддержку безопасной езды на велосипеде переносится на бульвар Каарли

К настоящему моменту почти полторы тысячи человек отметили в Facebook, что придут на акцию или интересуются ей. Приглашаются все, кто хотел бы иметь возможность ездить по Таллинну на велосипеде безопасно и комфортно.

По оценке социал-демократов, высокомерное и презрительное отношение к безопасности велосипедистов, которое в понедельник в программе Laser на TV3 себе позволил высокопоставленный столичный чиновник Талво Рюйтельмаа, является еще одним примером безответственного подхода властей Таллинна к серьезной проблеме безопасности на дорогах города.

Многие европейские города этой весной и летом выделили крупные инвестиции на развитие велосипедного движения. В Таллинне же пользоваться велосипедом неудобно и небезопасно. Как показал сюжет в Laser, проблема не всегда кроется в ограниченном бюджете или нехватке места. Главная проблема — нежелание столичного руководства обеспечить участникам движения безопасность и комфорт. Разумеется, для улучшения этой ситуации необходимы изменения в управлении таллиннским департаментом транспорта.

Больше велосипедистов в нашем городе будет только в том случае, если в Таллинне наконец появятся безопасные и выделенные велосипедные дорожки. Следует реализовать столичную стратегию по развитию велодвижения. Например, многие европейские города напрямую субсидируют покупку и ремонт велосипедов. При столичных школах и учреждениях нужно в конце концов построить парковки для велосипедов с навесом. Это не так уж дорого и сложно.

Часто можно услышать, что погода в Таллинне не способствует передвижению на велосипеде. Но, например, в Осло, Стокгольме и Хельсинки велосипедами пользуются намного больше, чем в Таллинне. Кстати, в Осло в прошлом году не погибло ни одного велосипедиста. При этом в Таллинне погибших было двое. Велосипед — это не просто проведение досуга, а средство для ежедневного передвижения.

Акция в поддержку безопасной езды на велосипеде начнется в пятницу в 15 часов напротив здания мэрии — на бульваре Каарли возле часов Свободы. Рассчитываем на то, что кто-то из руководителей города наберется смелости и выйдет к людям объяснить, почему безопасность и комфорт велосипедистов, пешеходов и других участников дорожного движения не является для нынешней власти одним из приоритетов.