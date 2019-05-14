Акция "Поможем ветеранам!" собрала рекордную сумму пожертвований

С 2008 года сбор средств проводится в поддержку Таллиннского общества участников второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Ветераны от всей души благодарят за помощь и память.

В этом году акции "Поможем ветеранам!" исполнилось 11 лет. За эти годы в рамках акции сотни отзывчивых людей внесли посильный вклад в улучшение жизни ветеранов второй мировой войны, сражавшихся против фашизма. Бескорыстие, доброта, сердечность, уважение к предкам и благодарность движет всеми, кто так или иначе оказывает помощь ветеранам. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто помнит и понимает важность личного участия в судьбе пожилых людей!

На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны осталось 332 человека. В это число входят как реальные участники военных действий (их большинство), так и те, кто служили во время войны в армии, а также труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 95 лет. Более 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели и нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводился с целью приобретения небходимых ортопедических и гигиенических средств, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.

Акция ”Поможем ветеранам!” впервые была проведена в 2008 году. С самого начала собранные средства было решено направить на приобретение вспомогательных ортопедических средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.), позже список пополнился медикаментами и оказанием материальной помощи нуждающимся ветеранам. Все эти годы акция проходит без посредников и с обязательным отчетом о собранных средствах.