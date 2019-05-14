Акция "Поможем ветеранам!" собрала рекордную сумму пожертвований

Благотворительная акция ”Поможем ветеранам!” завершена с рекордным результатом — с 9 апреля по 13 мая на счет ветеранской организации поступило 17 562 евро.
С 2008 года сбор средств проводится в поддержку Таллиннского общества участников второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Ветераны от всей души благодарят за помощь и память.
В этом году акции "Поможем ветеранам!" исполнилось 11 лет. За эти годы в рамках акции сотни отзывчивых людей внесли посильный вклад в улучшение жизни ветеранов второй мировой войны, сражавшихся против фашизма. Бескорыстие, доброта, сердечность, уважение к предкам и благодарность движет всеми, кто так или иначе оказывает помощь ветеранам. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто помнит и понимает важность личного участия в судьбе пожилых людей!
На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны осталось 332 человека. В это число входят как реальные участники военных действий (их большинство), так и те, кто служили во время войны в армии, а также труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 95 лет. Более 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели и нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводился с целью приобретения небходимых ортопедических и гигиенических средств, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.
Акция ”Поможем ветеранам!” впервые была проведена в 2008 году. С самого начала собранные средства было решено направить на приобретение вспомогательных ортопедических средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.), позже список пополнился медикаментами и оказанием материальной помощи нуждающимся ветеранам. Все эти годы акция проходит без посредников и с обязательным отчетом о собранных средствах.
За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” на счет Таллинского общества участников Второй мировой войны поступило 107 545 евро (с учетом завершившейся акции).
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно круглогодично пожертвованием любого размера.
- Получатель: II-MSOTÜ
- Swedbank EE192200221026787908
- в пояснении указать ”annetus” (пожертвование).
Банковские реквизиты находятся и на сайте: www.veteraan.ee.
Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование следует указать свой личный код.
Желающие оказать адресную помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30).