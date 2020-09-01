Академию внутренней безопасности посещал больной коронавирусом. Со среды там вводится обязательное ношение масок

Ректор академии Марек Линк сообщил в письме коллективу учебного заведения, что, согласно полученной из Департамента здоровья информации, здание на улице Каасе посещал в рамках обучения человек, у которого диагностировали коронавирус (обучение этого человека проходило с понедельника по пятницу прошлой недели).
"Все близкие контакты выявлены, эти люди находятся на самоизоляции. Просим коллектив академии следить за своим здоровьем и при появлении признаков заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле), связаться с семейным врачом. Академия тесно сотрудничает с Департаментом здоровья, чтобы определить дальнейшие шаги", — написал Линк.
В Департаменте здоровья Delfi сообщили, что тестирование больного прошло вчера, а информация о положительном результате пришла сегодня, во вторник.
Ректор сообщил, что учебная работа в академии продолжится с соблюдением всех мер безопасности. К примеру, уже сегодня всем студентам и сотрудникам раздали защитные маски.
С завтрашнего дня (со среды) ношение масок в местах общего пользования в академии является обязательным (коридоры, учебные классы и т.п).
"Просим руководителей подразделений направить по возможности коллег на удаленную работу", — добавил ректор. В академии работают над тем, чтобы сделать прием пищи как можно более безопасным. Если в учебной группе есть кто-то, кто должен по понятным причинам находиться на самоизоляции, то ему обеспечат возможность дистанционного прослушивания лекции.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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