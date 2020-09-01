01.09.2020, 22:52

Академию внутренней безопасности посещал больной коронавирусом. Со среды там вводится обязательное ношение масок

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Каролийна Васли
EST
Академию внутренней безопасности посещал больной коронавирусом. Со среды там вводится обязательное ношение масок
Teet Malsroos (Õhtuleht)

Сегодня положительный результат теста получил человек, который на прошлой неделе проходил обучение в Академии внутренней безопасности Эстонии (Sisekaitseakadeemia). Учебное заведение на дистанционное обучение не переходит, но студенты и преподавательский состав получили соответствующие указания.

Ректор академии Марек Линк сообщил в письме коллективу учебного заведения, что, согласно полученной из Департамента здоровья информации, здание на улице Каасе посещал в рамках обучения человек, у которого диагностировали коронавирус (обучение этого человека проходило с понедельника по пятницу прошлой недели).

"Все близкие контакты выявлены, эти люди находятся на самоизоляции. Просим коллектив академии следить за своим здоровьем и при появлении признаков заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле), связаться с семейным врачом. Академия тесно сотрудничает с Департаментом здоровья, чтобы определить дальнейшие шаги", — написал Линк.

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В Департаменте здоровья Delfi сообщили, что тестирование больного прошло вчера, а информация о положительном результате пришла сегодня, во вторник.

Ректор сообщил, что учебная работа в академии продолжится с соблюдением всех мер безопасности. К примеру, уже сегодня всем студентам и сотрудникам раздали защитные маски.

С завтрашнего дня (со среды) ношение масок в местах общего пользования в академии является обязательным (коридоры, учебные классы и т.п).

"Просим руководителей подразделений направить по возможности коллег на удаленную работу", — добавил ректор. В академии работают над тем, чтобы сделать прием пищи как можно более безопасным. Если в учебной группе есть кто-то, кто должен по понятным причинам находиться на самоизоляции, то ему обеспечат возможность дистанционного прослушивания лекции.

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