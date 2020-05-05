Академия МВД возобновляет бесплатные курсы эстонского языка для тех, кто собирается получить гражданство Эстонии

С 2019 года государство предлагает возможность заключить договор на изучение языка для проживающих в Эстонии на законных основаниях не менее пяти лет людей, которые отвечают основным условиям подачи заявления на получение гражданства и желают ходатайствовать о получении гражданства Эстонии.

Партнер проекта, языковая фирма ”Keelepisik”, рекомендует зарегистрироваться на обучение: ”Как педагоги мы видим продуманную и работающую систему Академии МВД и поддержку учащихся. Учеба сопровождается договором для участников, который мотивирует их учиться, но в то же время является гибким. Мы рекомендуем учащимся быть смелее и активнее, в конце концов, язык выучат все”.

Договор на изучении языка дает возможность одноразового бесплатного изучения эстонского языка с нуля до уровня B1. Для участия в курсах эстонского языка у человека, заключившего договор, есть право получить компенсацию за изучение языка на основе средней заработной платы этого лица в течение 20 календарных дней за период, когда он/она участвовал в языковых курсах в дни неоплачиваемого отпуска. Максимальная сумма пособия — это средняя годовая брутто-зарплата в Эстонии. Соглашение считается выполненным, если лицо подало заявление в Департамент полиции и погранохраны о получении гражданства. Это означает, что с договором на изучение языка человек обязуется пройти бесплатное обучение эстонскому языку до достижения уровня B1 и подать заявление на получение гражданства Эстонии в течение одного года после сдачи экзамена уровня B1.

Марина Л.: ”Я родилась в Эстонии, но у меня был серый паспорт. Я хотела эстонское гражданство принципиально и ждала бесплатной возможности изучать язык, чтобы потом сдать экзамен В1, получить необходимый сертификат. Стимулом принять участие в этом проекте была так же возможность посещать занятия в рабочие часы с последующей денежной компенсацией за потерянные часы от государства. На сегодня моя личная цель достигнута благодаря языковому проекту Академии МВД — я подала ходатайство и получила гражданство Эстонии”.