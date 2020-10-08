Академия МВД вновь приглашает на бесплатные курсы эстонского языка для тех, кто хочет получить гражданство Эстонии

Партнер проекта, языковая фирма ”Keelepisik”, рекомендует зарегистрироваться на обучение: ”Как педагоги мы видим продуманную и работающую систему Академии МВД и поддержку учащихся. Учеба сопровождается договором для участников, который мотивирует их учиться, но в то же время является гибким. Мы рекомендуем учащимся быть смелее и активнее, в конце концов, язык выучат все”.

Договор на изучении языка дает возможность одноразового бесплатного изучения эстонского языка с нулевого до уровня B1. Для участия в курсах эстонского языка у человека, заключившего договор, есть право получить компенсацию за изучение языка на основе средней заработной платы этого лица в течение 20 календарных дней за период, когда он/она участвовал в языковых курсах в дни неоплачиваемого отпуска на работе. Максимальная сумма пособия — это средняя годовая брутто-зарплата в Эстонии. Соглашение считается выполненным, если лицо подало заявление в Департамент полиции и погранохраны о получении гражданства. Это означает, что с договором на изучение языка человек обязуется пройти бесплатное обучение эстонскому языку до достижения уровня B1 и подать заявление на получение гражданства Эстонии в течение одного года после сдачи экзамена уровня B1.

Перед заключением договора оцениваются языковые навыки прошедшего контроль лица, претендующего на гражданство, и он или она может бесплатно изучать эстонский язык только на уровнях, которых ему не хватает до достижения уровня языка B1. Языковое обучение организует Академия МВД.

Дополнительная информация и регистрация: www.sisekaitse.ee/eestikeel

Академия МВД, действующая под управлением Министерства внутренних дел, является уникальной во всем мире, поскольку все связанное с внутренней безопасностью государства обучение, сосредоточено в одной организации. Академия готовит специалистов в области внутренней безопасности на уровне профессионального образования, прикладного высшего образования и магистратуры. Кроме того, Академия МВД организует обучение по повышению квалификации и позволяет принимать участие в профессиональной научной и инновационной деятельности. Профессиональная подготовка доступна в спасательном и финансовом колледжах, колледжах юстиции, полиции и пограничной охраны, степень магистра предлагает Институт внутренней безопасности. Цель Академии МВД — к 2025 году стать лучшим учебным и исследовательским центром внутренней безопасности в Европе.