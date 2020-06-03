03.06.2020, 18:29

Академия МВД продолжает бесплатное обучение эстонскому: многие неправильно трактуют пункт договора


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Eesti Keele päev Moskvas
Eesti keele õpeFoto: Krister Paris

В прошлом году Министерство внутренних дел совместно с Академией внутренней безопасности запустили пилотный проект, позволяющий не имеющим гражданства жителям страны пройти бесплатно обучение эстонскому языку с нуля до необходимой для сдачи экзамена на гражданство категории. В этом году академия решила возобновить проект и сделать его бессрочным, передает rus.err.

После подачи заявления для участия в этом проекте человек проходит проверку на соответствие требованиям Закона о гражданстве, и ему предлагают подписать договор, в котором помимо прочего есть пункт о собственной ответственности. Как отметила руководитель проекта Яна Кондрашова, неверная трактовка этого пункта отпугивает многих от участия в проекте.

"Такой пункт в договоре действительно существует, но он предусмотрен для тех, кто, скажем так, халатно относится к возможности изучать язык, оплаченной государством. То есть не посещает, не предупреждает, нарушает неоднократно договор и так далее. Таким образом академия защищает себя и в общем-то защищает расходы государства", – пояснила она.

Подробная информация о курсах от Академии внутренней безопасности доступна здесь.

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