Академия МВД продолжает бесплатное обучение эстонскому: многие неправильно трактуют пункт договора
В прошлом году Министерство внутренних дел совместно с Академией внутренней безопасности запустили пилотный проект, позволяющий не имеющим гражданства жителям страны пройти бесплатно обучение эстонскому языку с нуля до необходимой для сдачи экзамена на гражданство категории. В этом году академия решила возобновить проект и сделать его бессрочным, передает rus.err.
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