Академия МВД продолжает бесплатное обучение эстонскому: многие неправильно трактуют пункт договора

После подачи заявления для участия в этом проекте человек проходит проверку на соответствие требованиям Закона о гражданстве, и ему предлагают подписать договор, в котором помимо прочего есть пункт о собственной ответственности. Как отметила руководитель проекта Яна Кондрашова, неверная трактовка этого пункта отпугивает многих от участия в проекте.

"Такой пункт в договоре действительно существует, но он предусмотрен для тех, кто, скажем так, халатно относится к возможности изучать язык, оплаченной государством. То есть не посещает, не предупреждает, нарушает неоднократно договор и так далее. Таким образом академия защищает себя и в общем-то защищает расходы государства", – пояснила она.

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