Академия МВД приглашает будущих русскоязычных абитуриентов на курсы по эстонскому
Академия МВД Эстонии приглашает кандидатов, для которых эстонский не является родным языком, на курсы подготовки к сдаче теста по эстонскому языку в Ида-Вирумаа
Академия МВД Эстонии приглашает кандидатов, для которых эстонский не является родным языком, на курсы подготовки к сдаче теста по эстонскому языку в Ида-Вирумаа
При поступлении в Академию МВД каждому абитуриенту, для которого эстонский не является родным языком, необходимо сдать вступительный тест по эстонскому языку. Языковой центр Академии МВД предлагает всем кандидатам на поступление в академию для успешной сдачи теста пройти подготовительные курсы в Ида-Вирумаа. Курсы пройдут как в формате контактного обучения в Нарве, так и в режиме онлайн-обучения на платформе «Zoom». Объем курса составляет 40 академических часов.
Курс в Нарве стартует 6 февраля 2021 года в Нарвском учебном центре Академии МВД; онлайн-курс начнется 2 февраля. В случае, если контактное обучение будет отменено, все занятия пройдут дистанционно.
По окончании курса кандидату будет предоставлена возможность сдать вступительный тест по эстонскому языку, и в случае положительного результата ему не нужно будет проходить повторное тестирование в академии.
Если ты планируешь поступать в Академию МВД и тебе крайне необходимо усовершенствовать свой уровень знания эстонского языка, а попутно получить информацию о предлагаемых в академии специальностях, тогда смело регистрируйся на подготовительные курсы! Более подробную информацию и регистрационную форму можно найти на сайте академии: https://www.sisekaitse.ee/et/keelekursus
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