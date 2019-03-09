Академия МВД организует бесплатные курсы эстонского языка для желающих получить гражданство Эстонии

Потенциальные участники курсов должны учитывать, что конечной целью проекта является ходатайство о гражданстве Эстонии. В связи с этим проверку на соответствие требованиям к участию в проекте осуществляет Департамент полиции и погранохраны, что требует дополнительного времени. Академия подтверждает, что каждый подавший заявление, обязательно получит ответ. Департамент полиции и погранохраны планирует дать обратную связь по всем поступившим на сегодняшний день заявлением к июлю текущего года. По итогам обратной связи все желающие выучить государственный язык, чьи данные соответствуют закону о гражданстве, обязательно получат возможность заключить договор на изучение языка и пройти обучение до уровня В1.

Договор на изучение эстонского языка по данному проекту может быть заключен с человеком, проживающим в Эстонии на основании постоянного вида на жительство не менее пяти лет. Бесплатная языковая подготовка будет начинаться с нулевого уровня и до уровня В1. Лицо, заключившее договор на изучение языка, которому работодатель предоставил неоплачиваемый отпуск для изучения языка, может получить компенсацию в размере до 20 календарных дней в зависимости от его средней заработной платы. Максимальный размер компенсации — среднегодовая брутто зарплата в Эстонии. О предоставлении неоплачиваемого отпуска участник проекта договаривается с работодателем самостоятельно.

Договор будет считаться завершенным, если человек прошел курс эстонского языка в установленном порядке, сдал экзамен на уровень В1 и подал ходатайство о получении гражданства не позднее, чем через год после сдачи экзамена по языку.

Если человек, заключивший договор не соблюдает условий договора, Академия имеет право начать процедуру возвращения расходов на учебу и выплаченной компенсации. Если несоблюдение договора имеет веские причины (например, болезнь) человек может быть освобожден от необходимости вернуть деньги.

С момента восстановления независимости, гражданство Эстонии предоставлено и восстановлено белее чем 160 000 жителям.