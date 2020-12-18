Академия МВД и TAI, сами того не ведая, заплатили за рекламу на прокремлевских ресурсах

Самый известный среди жителей Эстонии, вероятно — сайт Sputnik, вернее, его англоязычная версия, поскольку эстонское подразделение было закрыто еще в начале года. Среди прочего на сайте можно увидеть рекламу Академии МВД и Института развития здоровья (TAI).

Большая часть интернет-рекламы администрируется через рекламную платформу Google. Оба ведомства предполагают, что именно так и оказались на сайтах пропагандистских изданий. Для того, чтобы реклама не попадала на подобного рода страницы, при покупке рекламы у Google нужно внести эти сайты в черный список.

Специалист по коммуникации Академии МВД Йоханна Тау заверила, что они ни каких кампаний для пропагандистских каналов не проводили. ”Мы можем только вынести из этого урок и попросить медиа-агенства добавить данные сайты в список исключений, то есть исключить появление рекламы на этих сайтах”, — сказала Тау.

Представитель TAI Хелен Ноорметс также подтвердила, что у них не было никакого намерения рекламировать себя на прокремлевских ресурсах.

”Соответствующие предписания были даны и нашим партнерам, через которых мы покупаем рекламу. Сами мы напрямую рекламу не закупаем. Данный случай показал наличие недочетов при внедрение этого принципа. Мы намерены усовершенствовать свои процедуры”, — сообщила она.