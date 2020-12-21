21.12.2020, 17:28

Академик: эстонское лекарство от коронавируса уже готово, но для испытаний на людях нет денег

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ÕPPIS OMA VIGADEST: Osalt HIV-vaktsiini arendusega saadud kogemuse tõttu teadis Mart Ustav, et targem oleks keskenduda mitte koroonavaktsiinile, vaid -ravimile.
ÕPPIS OMA VIGADEST: Osalt HIV-vaktsiini arendusega saadud kogemuse tõttu teadis Mart Ustav, et targem oleks keskenduda mitte koroonavaktsiinile, vaid -ravimile.Foto: Argo Ingver

Эстонское предприятие Icosagen создало эффективное лекарство от коронавируса, которое успешно прошло испытания на животных. На вторую фазу, то есть клинические испытания, денег нет, сообщил владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав. Об этом пишет rus.err.

"В пятницу из Франции пришли очень хорошие вести. Даже при самых низких концентрациях антител, которые вводились системно, размножение вируса у инфицированных животных полностью подавлялась", – рассказал об успехах лекарства Устав в передаче Terevisioon.

Разработчики эстонского лекарства отмечают, что одним из компонентов препарата являются взятые у одного тартуского пациента антитела, которые, по заверению ученого, способны одолеть большинство известных мутаций.

Устав подчеркнул, что настоящие препятствия в разрабоке лекарства появляются на стадии испытаний на людях. Разработчики эстонского лекарства сейчас такой возможности не видят. "Сумма в 10 млн евро для проведения второй фазы, то есть клинических исследований, нам не по карману", – констатировал Устав.

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