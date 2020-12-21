Академик: эстонское лекарство от коронавируса уже готово, но для испытаний на людях нет денег

"В пятницу из Франции пришли очень хорошие вести. Даже при самых низких концентрациях антител, которые вводились системно, размножение вируса у инфицированных животных полностью подавлялась", – рассказал об успехах лекарства Устав в передаче Terevisioon.

Разработчики эстонского лекарства отмечают, что одним из компонентов препарата являются взятые у одного тартуского пациента антитела, которые, по заверению ученого, способны одолеть большинство известных мутаций.

Устав подчеркнул, что настоящие препятствия в разрабоке лекарства появляются на стадии испытаний на людях. Разработчики эстонского лекарства сейчас такой возможности не видят. "Сумма в 10 млн евро для проведения второй фазы, то есть клинических исследований, нам не по карману", – констатировал Устав.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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