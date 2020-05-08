08.05.2020, 09:31

Академическая библиотека открыла автомат по выдаче книг


EST
Академическая библиотека открыла автомат по выдаче книг
Harry Liivrand

Академическая библиотека Таллиннского университета открыла на углу Театральной площади (бульвар Рявала, 10) аппарат по выдаче книг "Raamatutark", напоминающий по виду посылочный автомат. Он расположен рядом с автоматом по возврату книг.

В связи с чрезвычайным положением библиотека по-прежнему закрыта для посещения, но круглосуточно работающий "книжный шкаф" позволит в новых условиях продолжить выдачу книг.

Заказать книги, имеющиеся в библиотеке, можно через электронный каталог ESTER. Об исполнении заказа высылается электронной почтой письмо. Когда человек забирает из автомата заказанную книгу, то ему на электронный почтовый ящик высылается письмо, в котором сообщается дата возврата. Заказанные книги хранятся в шкафу 5 дней.

В связи с чрезвычайным положением все сроки по возврату книг продлены до 20 мая.
Возвращать книги можно только через автомат по возврату, которой работает в режиме 24/7.

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