Академическая библиотека открыла автомат по выдаче книг

В связи с чрезвычайным положением библиотека по-прежнему закрыта для посещения, но круглосуточно работающий "книжный шкаф" позволит в новых условиях продолжить выдачу книг.

Заказать книги, имеющиеся в библиотеке, можно через электронный каталог ESTER. Об исполнении заказа высылается электронной почтой письмо. Когда человек забирает из автомата заказанную книгу, то ему на электронный почтовый ящик высылается письмо, в котором сообщается дата возврата. Заказанные книги хранятся в шкафу 5 дней.

В связи с чрезвычайным положением все сроки по возврату книг продлены до 20 мая.

Возвращать книги можно только через автомат по возврату, которой работает в режиме 24/7.

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