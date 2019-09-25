Айвар Сыэрд: сотрудничество с Айваром Рехе было позитивным опытом, он был работоспособным человеком(9)
Сегодня нашли тело Айвара Рехе. Бывший директор Налогового департамента Айвар Сыэрд вспоминает его как вежливого и работоспособного человека.
Сегодня нашли тело Айвара Рехе. Бывший директор Налогового департамента Айвар Сыэрд вспоминает его как вежливого и работоспособного человека.
Cыэрд и Рехе работали вместе еще тогда, когда Налогово-таможенный департамент были разными учреждениями. Сыэрд руководил налоговой, а Рехе Таможенным департаментом. "Работа с ним была позитивным опытом. Именно он наладил совместную работу наших учреждений. Он был очень работоспособным, вежливым и статным".
Затем они работали вместе в 2006 году, когда Сыэрд был министром финансов. Хоть сотрудничество и не было долгим. "Он ушел из министерства так же корректно и солидно. Он выполнял все обещания".
Сыэрд выражает сочувствие семье Рехе.
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