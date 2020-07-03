Айвар Мяэ требует от Елены Скульской опровержения порочащих утверждений. Скульская: унижение было таким ужасным, что помню это и через 12 лет

Елена Скульская написала в газете о своем опыте работы в подчинении Айвара Мяэ и сослалась на 11 лет назад вышедшую статью, в которой она пыталась привлечь общественное внимание к поведению Мяэ.

Скульская сообщила сегодня в социальных сетях, что Мяэ через своего адвоката Кереса требует к 17 часам пятницы "опровержения ложных утверждений и представления дополнительных материалов". В противном случае он угрожает Скульской судом.

Елена Скульская сообщила сегодня Delfi, что не собирается просить извинения. "Наоборот, я надеюсь, что разум вернется в голову Айвара Мяэ и он сам попросит у меня прощения, — сказала она. — Я буду бороться до конца и абсолютно ничего не боюсь".

Скульская добавила, что 12 лет назад Мяэ унижал ее потому, что она не была женщиной в его вкусе. "Он не притеснял меня, но часто унижал, и это было настолько ужасно, что я помню это и 12 лет спустя".

12 лет назад Мяэ был кризисным управляющим Русского театра.

По словам Кереса, статья "Jelena Skulskaja: kes kardab Aivad Mäed ehk kuidas muutuvad ajad" ("Елена Скульская: кто боится Айвара Мяэ или как меняются времена") содержит по меньшей мере семь утверждений, которые, как уверят адвокат, являются ложными и оскорбляют честь Айвара Мяэ, уточняет rus.err.

Керес сказал вчера ERR, что взвешивает возможность из-за вспыхнувшего после публикации Eesti Ekspress скандала подать в суд и на концерн Ekspress Meedia

Газета Postimees решила до разрешения ситуации с требованием удалить статью Скульской со своего сайта.