Айтишник Сил обороны годами майнил в ангарах авиабазы Эмари криптовалюту и выносил на продажу запчасти

Весной 2016 года расположенную в ангаре майнинг-ферму обнаружили коллеги. Мужчина аргументировал наличие посторонних устройств тем, что это его личное оборудование, на котором он сейчас производит тестирование в рабочих целях. Начальство велело убрать личное имущество, и на этом все закончилось. Майнить криптовалюту мужчина не прекратил, как и выносить запчасти, которые позже продавал на интернет-форуме, выступая под ником ”armaani”.

За последующие три года он построил 17 устройств для майнинга, используя преимущественно технику Сил обороны. Для получения криптовалюты на 1000 евро уходило электричества на 600 евро, расходы на которое оплачивали налогоплательщики.

Армин Аннус работал в ВВС Эстонии с 2006 года.

Беспрепятственно выносить запчасти Аннусу помогало отсутствие учета товара, приобретаемого дивизией воздушного мониторинга. В целях экономии складского работника не было, а если и был бы, то по инструкциям компоненты устройств все равно учету не подлежат. По сути лишь Аннус знал, где находится тот или иной процессор или видеокарта.

”Он должен был сам составить план, как в будущем брать на учет ИТ-компоненты, но в реальности он этого не сделал, ссылаясь на нехватку времени”, — вспоминает один из его бывших начальников.

При списании товара Аннус мог принести утилизатору, например, только лишь корпус системного блока, без жестких дисков, аргументировав это тем, что из соображений экономии будет использовать их дальше. В действительности же он их просто продавал третьим лицам.

К 2018 году объемы бизнеса Аннуса выросли до колоссальных размеров. Как именно он попался, Полиция безопасности и Силы обороны не обнародуют. Следователи установили, что с 2015 года до задержания в январе 2019 года Аннус присвоил как минимум 190 принадлежащих Силам обороны устройств на сумму в 48 935 евро и незаконно использовал принадлежащие Силам обороны устройства для добычи криптовалюты на сумму 30 404 евро.

”Я много раз задумывался над тем, что это неправильно и нужно все это прекратить. Скорее всего, не прекратил потому, что это вошло в привычку”, — сказал Аннус на допросе.