Айрис Мейер: риторика EKRE изменилась и стала прокремлевской

Для меня самой заметной частью в этом поверхностном интервью стало то, что Мадисон не видит проблемы в том, чтобы принимать в гостях политика, который благоволит политике Кремля. Он также сообщил, что то, что партия Ле Пен стала прокремлевской после получения кредита от России не является препятствием сотрудничеству ”Национального фронта” и EKRE.

То, что Яак Мадисон не видит тут проблемы, для Эстонии не новость. Но это может стать новостью для послов других стран Европарламента, которые привыкли, что как минимум большинство послов от Эстонии в Европарламенте не поддерживают никакие уступки в вопросах санкций в отношении России, а также не сотрудничают с политическими силами, которые получили финансирование от России для политической деятельности или которые не признают аннексию Крыма.

Помимо остальных принципов, теперь у EKRE продажны и принципы суверенитета.

Я не верю, что все люди, которые отдали голоса EKRE на выборах в Рийгикогу, поддерживают лицемерие в вопросах России. Вспомним, как еще недавно EKRE осуждала любую агрессию России по отношению к независимым государствам. Теперь это все лишь далекое воспоминание, как последний весенний снег.