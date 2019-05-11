Айрис Мейер: риторика EKRE изменилась и стала прокремлевской

Секретарь по зарубежным связям Партии реформ Айрис Мейер посмотрела передачу Delfi ”10 минут”, в которой Яак Мадисон рассказал о визите Марин Ле Пен. Мейер считает, что представитель EKRE не видит проблемы в том, чтобы принимать в гостях политика, который одобряет политику Кремля.
Для меня самой заметной частью в этом поверхностном интервью стало то, что Мадисон не видит проблемы в том, чтобы принимать в гостях политика, который благоволит политике Кремля. Он также сообщил, что то, что партия Ле Пен стала прокремлевской после получения кредита от России не является препятствием сотрудничеству ”Национального фронта” и EKRE.
То, что Яак Мадисон не видит тут проблемы, для Эстонии не новость. Но это может стать новостью для послов других стран Европарламента, которые привыкли, что как минимум большинство послов от Эстонии в Европарламенте не поддерживают никакие уступки в вопросах санкций в отношении России, а также не сотрудничают с политическими силами, которые получили финансирование от России для политической деятельности или которые не признают аннексию Крыма.
Помимо остальных принципов, теперь у EKRE продажны и принципы суверенитета.
Я не верю, что все люди, которые отдали голоса EKRE на выборах в Рийгикогу, поддерживают лицемерие в вопросах России. Вспомним, как еще недавно EKRE осуждала любую агрессию России по отношению к независимым государствам. Теперь это все лишь далекое воспоминание, как последний весенний снег.
Рассказ Мадисона и его товарищей о суверенности закончится на границе Эстонии. За границей начнутся резкое лицемерие, леность мысли и косвенная поддержка тех сил, которые ни во что не ставят независимость маленьких государств. Неужели Мадисон действительно верит, что Ле Пен и остальные ”друзья” начнут защищать суверенитет Эстонии от России, если возникнет такая необходимость?
Да, риторика EKRE изменилась. Она стала еще более прокремлевской.
От Эстонии в Европарламент выбирают шесть, может быть семь послов. Нет никакой причины отправлять туда прямо или косвенно прокремлевских политиков, которые будут выступать за, так называемые, интересы Эстонии. У Кремля и Эстонии просто нет общих интересов. Это же не так сложно понять?!