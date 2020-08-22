Агентство S&P подтвердило высокий рейтинг Эстонии

Таким образом, суверенный рейтинг Эстонии остается на уровне AA-. Краткосрочный рейтинг также подтвержден на текущем уровне А-1+, информирует издание.
Согласно прогнозу Standard and Poor's, в этом году эстонскую экономику ожидает спад примерно на 7%.
По оценке агентства, экономика страны сможет достичь прошлогоднего уровня лишь во второй половине 2022 года.
Риски для экономики Эстонии связаны, в основном, с последствиями второй волны коронавируса и новыми ограничениями, которые могут снизить внутреннее потребление, констатирует Äripäev.
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