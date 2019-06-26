Агентство окружающей среды о пропавшем волке: этот регион стал в последние годы ”аномальным”

Возможность того, что устройство сломалось, главный специалист отдела живой природы агентства Марко Кюбарсепп исключает. ”У старых образцов могли случаться проблемы с программой, но новые практически не ломаются”, — сказал Кюбарсепп.

К тому же, помимо GPS-сигнала, в устройство вмонтирован еще один передатчик с автономным питанием, который посылает VHF-сигнал, по которому также можно определить местонахождение объекта.

Сейчас ученые не получают ни одного сигнала, хотя регион прочесан с помощью мощных антенн. ”Возможность, что оба устройства, работающих на автономном питании, разом отказали, крайне маловероятна”, — объяснил Кюбарсепп.

За день до исчезновения сигнала, молодого волка зафиксировала камера агентства. Он был не один, а еще с каким-то волком. Кто это был — его невеста или такой же волк-одиночка, пока сказать трудно. ”Можно сказать определенно, что наш волк за последние пару месяцев нашел свою территорию и локализовался”, — делает вывод ученый.

После фиксации камерой, волк сделал примерно 20-километровый забег в сторону Кивиыли, и затем его сигнал пропал.

В данном регионе есть всё, что требуется волкам от природы для нормальной жизни и размножения. Но в последние восемь лет район стал ”аномальным”, чему трудно найти объяснение.

„С точки зрения волка, это отличный для жизни волка регион, но в последнее время, несмотря на это, мы не выявили там волков, у которых появлялся там приплод. Представьте себе — весной волк есть, летом должен появляться приплод, но к осени в районе ни одного волка. Куда и почему они пропадают?” — спрашивает Кюбарсепп.

У ученого есть на этот счет некоторые предположения, но пока в интересах следствия он не хочет о них распространяться.