Агент по продажам позвонила пожилому мужчине и оказалась жертвой домогательств. Преследование длилось несколько лет

Там Сау говорит Мари-Лийз, что она напоминает ему его первую любовь, и приглашает в кафе. После некоторого колебания женщина отвечает отказом. Сау уходит, но время от времени продолжает звонить Мари-Лийз. В апреле 2016 года женщина четко дает понять, что никакой встречи не будет, и просит прекратить звонки.

В августе 2016 года Сау звонит уже матери Мари-Лийз и интересуется, почему девушка так себя ведет. Позже в суде он объясняет свой поступок тем, что Мари-Лийз сама позвонила ему и назвала извращенцем.

Ану, мать Мари-Лийз, начинает регулярно получать разные сообщения, в которых рассказывается о действиях Сау от третьего лица. Создается впечатление, что сообщения пишет не один человек. Как только женщина блокирует один номер телефона, сообщения начинают поступать с другого.

К лету 2017 года сообщения становятся все более странными. Например: ”Здравствуйте, г-жа. Скорее всего, скоро Мари-Лийз придется расхлебывать заваренную ею же кашу, потому что завтра Андрес отнесет в полицию новое заявление по поводу этих звонков. Интересно, чем это кончится на этот раз. Ждем с нетерпением”.

25 июля поступает сообщение: ”Интересно, ты тоже участвуешь в этой выдуманной Мари-Лийз игре в звонки? Впрочем, без разницы, вы в любом случае заодно. Сколько раз вы планируете позвонить сегодня? Но есть одна вещь, которую никто не может изменить даже при сильном желании, и это — фотография на полке у человека”.

Все лето проходит для Ану в том же режиме.

В августе 2017 года Андрес вычисляет новое место работы Мари-Лийз. Она поступила на работу рекламным консультантом и работодатель разместил ее фото и название должности на своем сайте. Мужчина начинает звонить на рабочий телефон и писать на рабочий имейл.

В конце августа мать и дочь обращаются в полицию, а 7 сентября дома у Сау в одном из спальных районов Таллинна проходит обыск. На полке в спальне стражи порядка обнаруживают несколько обрамленных фотографий Мари-Лийз. Также в спальне находят шесть мобильных телефонов, пять SIM-карт, с которых совершались звонки и писались СМС, и множество пустых упаковок от стартовых пакетов мобильных номеров. В качестве фона экрана компьютера также установлена фотография Мари-Лийз.