24.05.2020, 17:58

Агент по продажам позвонила пожилому мужчине и оказалась жертвой домогательств. Преследование длилось несколько лет

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Маттиас Калев
EST
Агент по продажам позвонила пожилому мужчине и оказалась жертвой домогательств. Преследование длилось несколько лет
Foto: Fotomontaaž, TIINA KÕRTSINI/Õhtuleht

В ноябре 2015 года мастер рэйки Андрес Сау получает от агента телефонных продаж Мари-Лийз предложение о более выгодном пакете мобильных услуг и новом телефоне по льготной цене. Мужчина решает принять предложение, но настаивает на заключении договора в представительстве оператора, пишет Eesti Ekspress.

Там Сау говорит Мари-Лийз, что она напоминает ему его первую любовь, и приглашает в кафе. После некоторого колебания женщина отвечает отказом. Сау уходит, но время от времени продолжает звонить Мари-Лийз. В апреле 2016 года женщина четко дает понять, что никакой встречи не будет, и просит прекратить звонки.

В августе 2016 года Сау звонит уже матери Мари-Лийз и интересуется, почему девушка так себя ведет. Позже в суде он объясняет свой поступок тем, что Мари-Лийз сама позвонила ему и назвала извращенцем.

Ану, мать Мари-Лийз, начинает регулярно получать разные сообщения, в которых рассказывается о действиях Сау от третьего лица. Создается впечатление, что сообщения пишет не один человек. Как только женщина блокирует один номер телефона, сообщения начинают поступать с другого.

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К лету 2017 года сообщения становятся все более странными. Например: ”Здравствуйте, г-жа. Скорее всего, скоро Мари-Лийз придется расхлебывать заваренную ею же кашу, потому что завтра Андрес отнесет в полицию новое заявление по поводу этих звонков. Интересно, чем это кончится на этот раз. Ждем с нетерпением”.

25 июля поступает сообщение: ”Интересно, ты тоже участвуешь в этой выдуманной Мари-Лийз игре в звонки? Впрочем, без разницы, вы в любом случае заодно. Сколько раз вы планируете позвонить сегодня? Но есть одна вещь, которую никто не может изменить даже при сильном желании, и это — фотография на полке у человека”.

Все лето проходит для Ану в том же режиме.

В августе 2017 года Андрес вычисляет новое место работы Мари-Лийз. Она поступила на работу рекламным консультантом и работодатель разместил ее фото и название должности на своем сайте. Мужчина начинает звонить на рабочий телефон и писать на рабочий имейл.

В конце августа мать и дочь обращаются в полицию, а 7 сентября дома у Сау в одном из спальных районов Таллинна проходит обыск. На полке в спальне стражи порядка обнаруживают несколько обрамленных фотографий Мари-Лийз. Также в спальне находят шесть мобильных телефонов, пять SIM-карт, с которых совершались звонки и писались СМС, и множество пустых упаковок от стартовых пакетов мобильных номеров. В качестве фона экрана компьютера также установлена фотография Мари-Лийз.

Мужчина говорит, что ничего не знает о преследованиях и домогательствах, а SIM-карты и упаковки обнаружил в своем почтовом ящике за день до этого. Фотографии, по его словам, ему нашел в интернете знакомый, а он сам в силу преклонного возраста вообще не разбирается в технике. ”Изображенный на фото человек был очень похож на того, которого я знал 45 лет назад. Я поставил изображение в рамку в память о моей давней знакомой”, — сказал Сау.

Приемный сын мужчины Каспар рассказывает, что учится в Тарту, но по выходным бывает в Таллинне и ни разу не видел, чтобы его отчим писал СМС. Также он говорит, что сам никогда не получал от него СМС и тот предпочитает звонить и не очень силен в отправке сообщений и имейлов.

После обыска сообщения Мари-Лийз и Ану прекращаются. Но всего лишь на три недели.

В конце лета 2018 года уездный суд приступает к рассмотрению дела, а 11 октября 2019 года выносит мужчине оправдательный приговор. Прокурор Наталья Лебедь и Мари-Лийз подают апелляцию, и окружной суд признает Сауа виновным в преследовании с целью домогательства и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком в один год.

Elu nagu Sigatüükas: lisaks sellele, et Andres Sau oskab tuleviku ennustada ning ravib inimesi üksnes puudutuste abil, toimisid tema esimesed kokkupuuted maagiaga juba 60 aasta eest, mil teismelise Sau ema raviti samuti üksnes puudutuste abil. Foto: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht


Сейчас на рассмотрении прокуратуры находится другое уголовное дело, по которому подозреваемым в преследовании с целью домогательства проходит приемный сын Андреса. На основании собранных Пыхьяской префектурой улик можно предположить, что последние СМС Ану и Мари-Лийз написаны именно им. В рамках того же дела Каспару предъявлено подозрение в договоренности о встрече с целью совершения сексуальных действий с ребенком.

На эстонском языке текст можно прочитать ЗДЕСЬ.

Küsitlus #118543
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