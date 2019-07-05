05.07.2019, 20:25
АЭРОФОТО | Рейди теэ начинает приобретать законченный вид
Трасса Рейди теэ, которая сейчас строится полным ходом и должна быть сдана к концу года, постепенно начинает приобретать законченные очертания.
Трасса Рейди теэ, которая сейчас строится полным ходом и должна быть сдана к концу года, постепенно начинает приобретать законченные очертания.
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