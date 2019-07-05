05.07.2019, 20:25

АЭРОФОТО | Рейди теэ начинает приобретать законченный вид


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 9 pilti
Aerofotod 04.07.2019 Foto: Andres Putting

Трасса Рейди теэ, которая сейчас строится полным ходом и должна быть сдана к концу года, постепенно начинает приобретать законченные очертания.

Посмотрите на свежие аэрофотографии и оцените степень готовности объекта.

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