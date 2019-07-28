28.07.2019, 12:47
АЭРОФОТО | Окрестности около "Русалки" не узнать! Смотрите, как застроили улицу Рейди и прибрежную зону(8)
В связи со строительством Рейди теэ, около памятника "Русалка" сейчас ограничено движение. Строительство Рейди теэ идет полным ходом. Смотрите, на каком этапе строительство дороги сейчас.
Вице-министр образования и науки РК арестована
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно