28.07.2019, 12:47

АЭРОФОТО | Окрестности около "Русалки" не узнать! Смотрите, как застроили улицу Рейди и прибрежную зону

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rus.delfi.ee
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Reidi tee ehitus 28.07.2019 droonifotod Foto: Jaanus Lensment

В связи со строительством Рейди теэ, около памятника "Русалка" сейчас ограничено движение. Строительство Рейди теэ идет полным ходом. Смотрите, на каком этапе строительство дороги сейчас.

А на ниже вы можете посмотреть, как будет выглядеть Рейди теэ и прибрежная зона после воплощения нашумевшего плана по застройке в жизнь.

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