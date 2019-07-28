28.07.2019, 12:47
АЭРОФОТО | Окрестности около "Русалки" не узнать! Смотрите, как застроили улицу Рейди и прибрежную зону(22)
В связи со строительством Рейди теэ, около памятника "Русалка" сейчас ограничено движение. Строительство Рейди теэ идет полным ходом. Смотрите, на каком этапе строительство дороги сейчас.
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