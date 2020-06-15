Адвокат: жена выстрелила в Мартина Баховски случайно. Это была игра

По словам же адвоката женщины Юганса Гроссманна, речь шла об игре, когда человек наводит пистолет на рядом стоящего, после чего отводит дуло и производит выстрел. По версии зашиты, Лийна забыла, что пистолет в ее руке заряжен. Отмечается, что после выстрела женщина оказала мужу первую помощь и вызвала скорую.

На момент инцидента супруги были пьяны. Адвокат считает, что мужчина как опытный инструктор должен быть забрать у жены оружие. По словам адвоката, Лийна изъявила желание пройти лечение от алкогольной зависимости и помочь мужу в выздоровлении.

В ходе обыска в доме Баховски было найдено несколько единиц оружия и боеприпасов. По словам старшего прокурора Катрин Паэсоо, по предварительным данным, не все оружие было легальным.

Прокурор по-прежнему считает, что речь идет не о неосторожности, а о попытке убийства. По данным следствия, стрельбе предшествовал конфликт, в ходе которого Лийна сказала, что больше так не может. По словам Паэсоо, между супругами постоянно возникали конфликты, они вместе употребляли алкоголь и ссорились. ”Потерпевший не подтверждает, что они играли с оружием. Показания противоречивые. Многое надо еще выяснить”, — отметила она.