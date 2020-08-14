14.08.2020, 13:40

Адвокат высылаемых украинцев: рабочие уже покинули Эстонию, но дело не закрыто

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Рейн Сикк, Maaleht
EST 2
Адвокат высылаемых украинцев: рабочие уже покинули Эстонию, но дело не закрыто
LIIS TREIMANN/Scanpix

Адвокат Рамиль Пярди, представляющий работодателей, девять украинских работников которых должны в пятницу к 24.00 покинуть Эстонию, не считает дело законченным: и для него, и для сельхозпроизводителей решение о высылке украинцев представляется непонятным.

Как мы сообщали в четверг вечером, у украинских рабочих и их работодателей сохранялся минимальный шанс на отмену вынесенного полицией распоряжения о высылке: подать ходатайство непосредственно в МВД и ждать положительного решения. Издание Maaleht поинтересовалось у адвоката, изменилась ли к утру ситуация?

- Какова сейчас, на 10.40 ситуация?

- Решение полиции о досрочном прекращении времени пребывания (в Эстонии — ред.) в силе.

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Насколько мне известно, те девять украинцев, которыми я занимался, или уже покинули и покидают Шенгенское визовое пространство, как и требовала полиция.

- Что вы будете делать дальше, продолжите представлять работодателей украинцев или для вас дело закрыто?

- Когда всё уляжется, в ближайшие недели, соберемся с клиентами, обговорим — что можно сделать дальше, и что было бы правильным сделать. Дело не закончено.

- Для вас по-прежнему причина высылки украинцев непонятна?

- Да. У полиции, исходя из закона, нет никакой обязанности представлять обоснования, почему время пребывания иностранца в стране досрочно прекращено.

Отсутствует мотивировка по существу. Это было одной из главных причин, почему мы обратились в полицию и в суд, чтобы это решение было пересмотрено. Что бы получить на будущее какие-то пояснения и понять, в чем наши ошибки и в дальнейшем их избежать.

Мы имели дело с непрозрачным процессом принятия решения, где отсутствует возможность судебного контроля. Это, по моему мнению, неправильно с какой стороны ни посмотри. Мы не понимаем, что пошло неправильно, мы можем только предполагать и догадываться.

***

Портал Delfi уже неоднократно излагал позицию Департамента полиции и погранохраны Эстонии. В четверг устами заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерта Беличева она прозвучала в очередной раз:

"Совместно с сотрудниками Департамента здоровья Департамент полиции и погранохраны 30 июля проверил прибывших 21 июля в Эстонию спецрейсом граждан Украины. Всего было проверено 71 место проживания и мы пообщались с 145 гражданами Украины.

В случае с 9 иностранными рабочими, которые непосредственно работали в период самоизоляции, Департамент полиции и погранохраны решил признать недействительными основания для пребывания этих иностранцев в Эстонии. Например, они производили работы по реновации здания, которое не было указано как их место проживания, либо ровняли дорогу или укладывали брусчатку в месте, где работали и другие люди, в отношении которых ограничения на передвижение не действовали. Также они осуществляли ремонтные работы и работы по электрике в здании, находящемся в стадии строительства.

Всего в ходе проверки было установлено 46 нарушений на передвижение, но большинство из этих людей покинуло дом на короткое время, чтобы пойти на прогулку, за грибами или изменился их адрес проживания, который был ранее указан в анкете, в таких случаях основание для нахождения в Эстонии аннулировано не было. С ними побеседовали и разъяснили обязательства, связанные с ограничением на передвижение.

Все случаи были рассмотрены индивидуально, соответственно принимались и решения. Департамент полиции и погранохраны признал недействительным основание нахождения в Эстонии 12 граждан Украины — кроме девяти работавших в Южной Эстонии еще трое работников были в Харьюмаа. Последние трудились не в сфере сельского хозяйства, а были заняты на строительстве и их нарушения были обнаружены в ходе обычной проверки.

Правила самоизоляции мы ранее объяснили как работодателям, так и по прибытию работникам из Украины. Прибыв в Эстонию, все они подтвердили, что поняли обязательство находиться 14 дней в своем месте жительства. В случае самоизоляции лицо может покидать место жительства, в случае, если его жизнь или здоровье в опасности, а также за едой, товарами первой необходимости или лекарствами, если нет возможности или очень трудно получить еду и пр. другим способом.

Сейчас, когда распространение вируса еще не отступило окончательно, работодателям при принятии на работу иностранцев следует обеспечить помещения для самоизоляции еще до прибытия иностранцев на место.

13 августа Департамент полиции и погранохраны ответил на письмо посольства Украины, разъяснив причины признания недействительными основания нахождения в Эстонии украинских рабочих, а также важность соблюдения требования самоизоляции для защиты здоровья".

Позиция работодателей высылаемых украинцев, которые утверждают, что иностранные рабочие ни с кем не общались, а занимались обустройством своего жилья, изложена здесь, здесь и здесь.

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