Адвокат высылаемых украинцев: рабочие уже покинули Эстонию, но дело не закрыто

Как мы сообщали в четверг вечером, у украинских рабочих и их работодателей сохранялся минимальный шанс на отмену вынесенного полицией распоряжения о высылке: подать ходатайство непосредственно в МВД и ждать положительного решения. Издание Maaleht поинтересовалось у адвоката, изменилась ли к утру ситуация?

- Какова сейчас, на 10.40 ситуация?

- Решение полиции о досрочном прекращении времени пребывания (в Эстонии — ред.) в силе.

Насколько мне известно, те девять украинцев, которыми я занимался, или уже покинули и покидают Шенгенское визовое пространство, как и требовала полиция.

- Что вы будете делать дальше, продолжите представлять работодателей украинцев или для вас дело закрыто?

- Когда всё уляжется, в ближайшие недели, соберемся с клиентами, обговорим — что можно сделать дальше, и что было бы правильным сделать. Дело не закончено.

- Для вас по-прежнему причина высылки украинцев непонятна?

- Да. У полиции, исходя из закона, нет никакой обязанности представлять обоснования, почему время пребывания иностранца в стране досрочно прекращено.

Отсутствует мотивировка по существу. Это было одной из главных причин, почему мы обратились в полицию и в суд, чтобы это решение было пересмотрено. Что бы получить на будущее какие-то пояснения и понять, в чем наши ошибки и в дальнейшем их избежать.

Мы имели дело с непрозрачным процессом принятия решения, где отсутствует возможность судебного контроля. Это, по моему мнению, неправильно с какой стороны ни посмотри. Мы не понимаем, что пошло неправильно, мы можем только предполагать и догадываться.

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Портал Delfi уже неоднократно излагал позицию Департамента полиции и погранохраны Эстонии. В четверг устами заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерта Беличева она прозвучала в очередной раз:

"Совместно с сотрудниками Департамента здоровья Департамент полиции и погранохраны 30 июля проверил прибывших 21 июля в Эстонию спецрейсом граждан Украины. Всего было проверено 71 место проживания и мы пообщались с 145 гражданами Украины.