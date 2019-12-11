Адвокат Вячеслава Гулевича: считаю, что его судят только за его имя

"Вина Гулевича не доказана, считаю, что его судят только за его имя. Нет никаких доказательств, подтверждавших бы его причастность к совершению преступлений. Моя позиция была четко отражена в процессуальных документах и защитительной речи, я считаю, что доказательств вины Вячеслава Гулевича нет, поэтому его следует оправдать", — сказал корреспонденту портала rus.err.ee защитник главного фигуранта дела, присяжный адвокат Владимир Садеков.

Ранее, как писал rus.err.ee, госпрокурор Вахур Верте заявил, что вина российского гражданина Гулевича (59), обвиняемого в создании и руководстве преступной группировкой, доказана и его следует приговорить к 12 годам лишения свободы, а после отбывания срока заключения Гулевича следует выслать из Эстонии и на 10 лет запретить ему въезд в страну.

Согласно обвинению, так называемая "кемеровская" ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала "крышу" лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.