Адвокат Вячеслава Гулевича: считаю, что его судят только за его имя

В Харьюском уездном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела, в котором Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, обвиняют в руководстве преступной группировкой: в среду, 11 декабря, Гулевич выступит на суде с последним словом.
"Вина Гулевича не доказана, считаю, что его судят только за его имя. Нет никаких доказательств, подтверждавших бы его причастность к совершению преступлений. Моя позиция была четко отражена в процессуальных документах и защитительной речи, я считаю, что доказательств вины Вячеслава Гулевича нет, поэтому его следует оправдать", — сказал корреспонденту портала rus.err.ee защитник главного фигуранта дела, присяжный адвокат Владимир Садеков.
Ранее, как писал rus.err.ee, госпрокурор Вахур Верте заявил, что вина российского гражданина Гулевича (59), обвиняемого в создании и руководстве преступной группировкой, доказана и его следует приговорить к 12 годам лишения свободы, а после отбывания срока заключения Гулевича следует выслать из Эстонии и на 10 лет запретить ему въезд в страну.
Согласно обвинению, так называемая "кемеровская" ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала "крышу" лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.
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