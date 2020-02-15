Адвокат учительницы, обвиняемой в сексе с несовершеннолетним учеником: она полностью отрицает вину

Учительницу обвиняют по трем статьям. Согласно самому серьезному обвинению, учительница склонила ученика к половому акту, используя свое должностное положение.

При этом из параграфа следует, что учительница и раньше совершала преступление против полового самоопределения.

"Спросите у моего адвоката", — сказала учительница на вопрос Delfi о том, совершала ли она и раньше подобные действия.

Адвокат обвиняемой Владимир Садеков сообщил Delfi, что учительница не имеет предыдущей судимости. Это подтверждает регистр наказаний. По его словам, она является хорошей учительницей, и раньше в отношении нее жалобы не поступали.

Однако из параграфа обвинения все же следует, что прокуратура, видимо, посчитала, что учительница неоднократно совершила подобное деяние, хотя действительно ранее не была наказана.

Обвинение состоит еще из двух параграфов: насилие в близких и зависимых отношениях и склонение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя.

"Деяние не отвечает предъявленной квалификации", — прокомментировал адвокат. "Клиент ни в коем случае не признает себя виновной. Посмотрим, что будет в суде". Он подчеркнул, что обвиняемая не признает вину ни по одному из вменяемых ей преступлений.

Большее информации Садеков пока не может раскрыть до судебного заседания. Пока неизвестно, будет ли заседание закрытое. Адвокат не будет ходатайствовать об этом, а вот прокуратура — возможно, так как пострадавший несовершеннолетний.