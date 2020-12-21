Адвокат разъясняет — может ли работодатель отправить работника делать тест на коронавирус?

В настоящее время решение о необходимости провести тест на коронавирус принимает семейный врач или по выходным и праздникам врач по телефону консультации семейного врача.

В соответствии с §12 Закона о гигиене и безопасности труда работодатель и работник обязаны сотрудничать в интересах безопасной рабочей среды, поэтому было бы разумно договориться между работником и работодателем о том, как обеспечить безопасность на рабочем месте и в каком случае работнику следует перейти на удалённую работу, сделать тест или использовать средство индивидуальной защиты.

По словам Бирье Калмус, юриста юридической фирмы LMP, у работодателя есть теоретическая возможность потребовать от сотрудников пройти тест на корону, но он должен быть соразмерным обстоятельствам. ”Принимая во внимание Закон о гигиене и безопасности труда, а также требования по охране труда и технике безопасности в рабочей среде, подверженной биологическим опасностям, работодатель имеет теоретическую возможность предписать сотрудникам проверять себя в определенных условиях на основе анализа рисков. Однако введение такого требования требует анализа рисков и выявления необходимости действий. В то же время следует отметить, что такая мера должна быть крайней мерой, поскольку она серьезно нарушает основные права человека, и должна быть принята во внимание возможность того, что семейный врач не направит сотрудника на обследование, а решит, что сотрудник должен оставаться на самоизоляции”, — сказала Калмус.

Калмус добавляет, что в сегодняшней сложной ситуации ключевым словом явно является сотрудничество и взаимопонимание. ”Предотвращение распространения коронавируса требует понимания со стороны как работодателей, так и сотрудников, а также понимания того, какие ограничения и обязательства необходимы. С одной стороны, работодатель должен обеспечить приоритет мер, которые влекут наименьшую нагрузку на сотрудников. С другой стороны, работник должен также оценить свое здоровье и риск, который он принимает, выходя на работу больным”, — добавила Калмус.