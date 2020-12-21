21.12.2020, 08:45

Адвокат разъясняет — может ли работодатель отправить работника делать тест на коронавирус?

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovi võtmineFoto: Andres Putting

Работодатель обязан создавать и обеспечивать безопасную для здоровья рабочую среду в соответствии с Законом о гигиене и безопасности труда и имеет право, при необходимости, устанавливать более строгие требования, чем предписано законодательством. Однако, по словам юриста Бирье Калмус, это не означает, что работодатель может немедленно потребовать либо ношения масок на рабочем месте, либо прохождения работником теста.

В настоящее время решение о необходимости провести тест на коронавирус принимает семейный врач или по выходным и праздникам врач по телефону консультации семейного врача.

В соответствии с §12 Закона о гигиене и безопасности труда работодатель и работник обязаны сотрудничать в интересах безопасной рабочей среды, поэтому было бы разумно договориться между работником и работодателем о том, как обеспечить безопасность на рабочем месте и в каком случае работнику следует перейти на удалённую работу, сделать тест или использовать средство индивидуальной защиты.

По словам Бирье Калмус, юриста юридической фирмы LMP, у работодателя есть теоретическая возможность потребовать от сотрудников пройти тест на корону, но он должен быть соразмерным обстоятельствам. ”Принимая во внимание Закон о гигиене и безопасности труда, а также требования по охране труда и технике безопасности в рабочей среде, подверженной биологическим опасностям, работодатель имеет теоретическую возможность предписать сотрудникам проверять себя в определенных условиях на основе анализа рисков. Однако введение такого требования требует анализа рисков и выявления необходимости действий. В то же время следует отметить, что такая мера должна быть крайней мерой, поскольку она серьезно нарушает основные права человека, и должна быть принята во внимание возможность того, что семейный врач не направит сотрудника на обследование, а решит, что сотрудник должен оставаться на самоизоляции”, — сказала Калмус.

Калмус добавляет, что в сегодняшней сложной ситуации ключевым словом явно является сотрудничество и взаимопонимание. ”Предотвращение распространения коронавируса требует понимания со стороны как работодателей, так и сотрудников, а также понимания того, какие ограничения и обязательства необходимы. С одной стороны, работодатель должен обеспечить приоритет мер, которые влекут наименьшую нагрузку на сотрудников. С другой стороны, работник должен также оценить свое здоровье и риск, который он принимает, выходя на работу больным”, — добавила Калмус.

В заключение необходимо признать, что без проведения анализа рисков и без предписания соответствующих мер работодатель не вправе требовать от работника проведения теста на коронавирус. При этом всегда можно договориться между работодателем и работником и действовать согласно договорённости.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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