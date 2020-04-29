29.04.2020, 14:15

Адвокат поясняет: можно ли в условиях чрезвычайного положения не выполнять договорные обязательства?


EST 7
paragrahv
paragrahvFoto: Ilmar Saabas

В Эстонии возросло число случаев, когда невыполнение или задержка исполнения договорных обязательств оправдывается форс-мажорными обстоятельствами, которые возникли вследствие объявленного в стране чрезвычайного положения. Однако, такое обоснование не является достаточным оправданием - предупреждает адвокат адвокатского бюро Hedman Partners.

По словам адвоката Hedman Partners Кати Пино, даже в чрезвычайной ситуации предприниматели должны помнить, что любое нарушение обязательства должно быть в причинно-следственной связи с обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. так называемым форс-мажором, а взаимосвязь должна быть доказуемой. ”Каждое невыполнение или задержка в исполнении договорного обязательства не может быть оправдана непреодолимой силой. Также важно отличать обычный коммерческий риск от форс-мажорных обстоятельств”, — отметила Пино.

По словам Пино, распространяется практика, когда иностранные партнёры требуют от эстонских предпринимателей доказательств чрезвычайной ситуации действующей в стране или свидетельства форс-мажора от правительственных учреждений.

Читайте также:

Например, китайское правительство выдавало сертификаты подтверждавшие, что в стране действуют обстоятельства непреодолимой силы, которые доказывали, что нарушение договора может считаться оправданным ввиду чрезвычайного положения в стране. Литва пошла по тому же пути — предприниматели могут попросить правительственные органы предоставить доказательства того, что в стране невозможно нормально вести бизнес.

”Правительство Эстонии не выдает подобные документы, поэтому важно, особенно в случае иностранных партнеров, тщательно собирать доказательства предпринятых правительством специальных мер, которые могли повлиять на выполнение соглашения. Обязанность доказать обстоятельства, которые препятствовали исполнению обязательств, лежит на стороне, которая полагается на форс-мажорные обстоятельства”, — пояснила Пино.

Безусловно, важно различать обычный коммерческий риск от форс-мажорных обстоятельств. ”Например, банкротство долгосрочного партнера или общее плохое состояние экономики не являются достаточно вескими обстоятельствами, чтобы ссылаться на форс-мажорные обстоятельства”, — привела пример Пино.

Если же деловой партнер отправляет уведомление о несоблюдении обязательств ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, то адвокат советует сначала оценить, в какой степени ограничения на передвижение, карантин или другие меры, принятые в стране, фактически повлияли на исполнение обязательств. ”В случае немногословного извещения можно попросить объяснить, что именно стало препятствием”, — добавила Пино.

При заключении международных договоров адвокат Hedman Partners рекомендовала деловым партнёрам каждый раз отдельно вносить в договор конкретные обстоятельства, которые считаются форс-мажором. Лучшее решение — использовать в международных соглашениях обобщенное описание форс-мажорных обстоятельств и открытый перечень конкретных примеров, определяя его более узко или более широко, чем в законе.

В случае международных соглашений также возникает вопрос — право какого государства должно применяться к договору. Обычно это право стороны, составившей договор. ”Эстонскому предпринимателю, безусловно, легче работать на основании договора к которому применяется законодательство Эстонии, поскольку это облегчает получение юридической помощи и понимание договора”, — предложила Пино.

Адвокатское бюро Hedman Partners предоставляет консультационные услуги по корпоративному и коммерческому праву предприятиям, их учредителям и инвесторам.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: