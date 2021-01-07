Адвокат не раскрывает мотив и психическое состояние 80-летнего мужчины, застрелившего соседку в Ласнамяэ

Адвокат пенсионера Маргус Вийра сказал Delfi, что уже поговорил с Мати и посетил его допрос. Адвокат не пожелал комментировать ни мотив убийства, ни психическое состояние мужчины.

Адвокат лишь добавил, что так или иначе будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Полиция ранее сообщала, что застрелившего женщину пенсионера раздражал шум из квартиры, хотя инцидент произошел еще до 20:00.

5 января в доме на улице Юмера в Ласнамяэ произошло убийство. Предположительно 80-летний Мати застрелил 36-летнюю Полину. В квартире осталось два ребенка — 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления, его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Якобы ему не давали спать двое маленьких детей. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако соседи говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Убийство было совершено из револьвера. Откуда револьвер у 80-летнего пенсионера — полиция выясняет. Примечательно, что у Мати не было разрешения на оружие.

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