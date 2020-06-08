Адвокат: Микк Таррасте раскаивается в содеянном

"Он раскаялся в содеянном как вчера во время допроса, так и на сегодняшнем слушании по делу об аресте", — сказал сегодня вечером изданию Eesti Ekspress адвокат Рюнно Роосмаа.

По словам Роосмаа, его клиент признается в причинении смерти и травм. ”Да! — сказал Роосмаа. — Конечно, мы признаем последствия”.

Сегодня Таррасте был взят под стражу сроком на два месяца в Пярнуском уездном суде. Подозреваемый не намерен оспаривать это решение в окружном суде.

Роосмаа считает преждевременным публиковать в прессе версию защиты. Он сказал, что на вчерашнем допросе ”часами говорили о том, как обострялись эти события”.

По словам адвоката, данное происшествие связано с ”целым лабиринтом проблем”. Сам Таррасте шокирован случившимся, но начинает приходить в себя.

Подозреваемый не знает, что данное преступление является ведущей новостью во всех СМИ в Эстонии.

"Он хочет, чтобы это дело решили с минимальным привлечением внимания", — отметил Роосмаа. Если в среду адвокат снова посетит арестантский дом, то ему будет разрешено принести несколько газет Таррасте.

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