Адвокат Халилова: мы не видим причин, почему необходимо помещать его в тюрьму

На заседании суда окружной прокурор Диана Хелила отметила, что если в 2018 году возбужденное против водителя BMW уголовное дело было закрыто, то уже в 2019 он был осужден за драку и получил штраф в 1000 евро, передает "Актуальная камера".
Адвокат подозреваемого Индрек Пыдер с ходатайством прокуратуры о взятии Халилова под стражу не был согласен. "У подзащитного есть конкретное место жительства. Есть семья и круг близких друзей. Он готов помогать расследованию и мы не видим причин, почему необходимо его помещать в тюрьму", — прокомментировал Пыдер.
Молодого человека по ходатайству прокуратуры суд арестовал на два месяца, посчитав, что на свободе он может представлять опасность.
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