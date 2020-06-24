24.06.2020, 08:26

Адвокат Халилова: мы не видим причин, почему необходимо помещать его в тюрьму

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Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi alla
Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi allaFoto: Rauno Volmar

Вчера решением суда под стражу на два месяца был взят 20-летний Иса Халилов, который превысил скорость на Лаагна теэ на 130 км/ч и стал предполагаемым виновником ДТП, унесшего жизни двух человек. С решением суда не согласен его адвокат его Индрек Пыдер.

На заседании суда окружной прокурор Диана Хелила отметила, что если в 2018 году возбужденное против водителя BMW уголовное дело было закрыто, то уже в 2019 он был осужден за драку и получил штраф в 1000 евро, передает "Актуальная камера".

Адвокат подозреваемого Индрек Пыдер с ходатайством прокуратуры о взятии Халилова под стражу не был согласен. "У подзащитного есть конкретное место жительства. Есть семья и круг близких друзей. Он готов помогать расследованию и мы не видим причин, почему необходимо его помещать в тюрьму", — прокомментировал Пыдер.

Молодого человека по ходатайству прокуратуры суд арестовал на два месяца, посчитав, что на свободе он может представлять опасность.

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