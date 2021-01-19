Адвокат: если EKRE не войдет в коалицию, то и о влиянии Крахт говорить не придется

По мнению правозащитника, подозрение сфабриковано, а заключение под стражу является необоснованным. Няэс намерен обжаловать арест в окружном суде.

Он отметил, что Крахт больше не работает в министерстве, то есть в публичном секторе, в связи с чем нет опасности, что она сможет совершить преступления против общественного доверия.

Также, по словам Няэса, если EKRE не войдет в создаваемую коалицию, то прокуратура может снова обсудить целесообразность заключения Крахт под стражу, поскольку в таком случае ”исчезнет и основание для утверждения, что Керсти Крахт может воспользоваться своим служебным положением или влиятельностью в отношении какого-либо министерства или подведомственного министерству учреждению, что могло бы реализоваться в виде совершения какого-либо преступления”.

Крахт и бизнесмен Хиллар Тедер были заключены Харьюским уездным судом под стражу стражу на прошлой неделе.

По словам государственного прокурора Таави Перна, это показывает, что было собрано достаточно существенных доказательств, показывающих обоснованность подозрений.

По оценке суда, есть основания полагать, что подозреваемые могут либо продолжить нарушать принятые в обществе нормы, либо попытаются оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

"В отношении Керсти Крахт, по оценке суда, есть подозрение, что она может продолжить совершать преступления", — сообщил судья. Суд отметил, что деяния Крахт носили систематический характер и были направлены на улучшение ее материального положения. Из объяснений судьи следует, что у Крахт очень много долгов и законными методами она погасить их не в состоянии. Сама Крахт за день до суда сказала, что сможет в кратчайшие сроки ликвидировать задолженности, но суд этому не поверил, поскольку в одночасье ее благосостояние вряд ли увеличится. Также, по мнению суда, не спасает ситуацию то, что Крахт подала заявление об отставке с поста советника министра.

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