20.12.2019, 14:50

Адская жизнь жертвы преследования: тысячи звонков, сообщений, испорченная машина и страшные фото

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Дагне Михкельс
EST
Адская жизнь жертвы преследования: тысячи звонков, сообщений, испорченная машина и страшные фото
Madis kohtas sel suvel noort neiut, kes oli pealtnäha rõõmus, särav ja tore. Kuid juba nädalase suhtluse järel oli Marie eesmärk Madise elu põrguks teha, tekitada talle võimalikult palju probleeme ja ebameeldivusi. Seda ta ka saavutas.Foto: Shutterstock

Марие выглядит как подросток, поэтому сразу и не скажешь, что она обвиняется в ненадлежащем физическом обращении и слежке, пишет Eesti Päevaleht.

Если обычно в Таллиннском доме Харьюского уездного суда тихо, то в день слушаний по ее делу покой был нарушен.

”Я не хочу условного срока! Судебные расходы я тоже платить не буду! Уберите их! Вы испортите мне жизнь! Уберите их, немедленно”, — закричала девушка прокурору, когда увидела документы по оппортунитету.

”Вы не решаете здесь ничего. Уберите условное! Дайте штраф — мать заплатит!”, — продолжила она. Прокурор отметил, что наказание предназначается не для матери, на что Марие не унималась: ”Я платить не буду, у меня нет денег! Садисты! Я наложу на себя руки прямо тут в зале!”

В определенный момент кажется, что Марие успокоилась, но тут она замечает возле зала суда молодого человека, молниеносно вскакивает, так же молниеносно подбегает к нему и вцепляется ногтями в шею.

”Чертова скотина, ты испортил мне всю жизнь! — верещит девушка. — Ну ты и ублюдок! Убей себя об стену! Свинья!”.

Молодого человека зовут Мадис. Он высокий и симпатичный. К своему несчастью, этим летом он познакомился с молодой девушкой, которая на первый взгляд казалась хорошей и милой. Однако уже через неделю общения парень понял, что что-то не так, и попытался спокойно объяснить Марие, что у них ничего не получится. Он и представить себе не мог, во что это выльется. Звонки, сообщения, письма. Одно ужасней другого. Их было несколько тысяч, то есть по несколько десятков в день. Девушка узнала о Мадисе все, что могла: номер телефона, адрес, место работы, имена и контакты друзей и родителей и даже номер его банковского счета.

Она посылала гневные письма не только самому Мадису, но и его коллегам и близким. Несколько раз она выцарапывала послания на его автомобиле, присылала страшные фотографии. Она хотела превратить жизнь Мадиса в ад, создать ему как можно больше проблем. И это ей удалось.

”Эти сообщения действительно были очень навязчивыми”, — сказала изданию помощник прокурора Пыхьяской префектуры Эгне Сельге.

Зачем Майре был нужен банковский счет Мадиса? Чтобы переводить ему по одному или два цента и сопровождать переводы крайне неприятными пояснениями.

Да, эти полгода для Мадиса были ужасными. ”Но за это время я получил очень ценный урок и стал намного умнее”, — не теряет оптимизма молодой человек.

Статья о преследовании с целью домогательства появилась в пенитенциарном кодексе два года и пять месяцев назад. За это время было зарегистрировано 481 случай, попадающий под данное определение. Как говорит Сельге, в последнее время среди молодежи этот вид преступления очень распространен. По ее мнению, немаловажную роль играет популярность социальных сетей, где молодые люди быстро теряют контроль и считают, что здесь можно делать что угодно.

Так и Майре. Она не понимала, почему ее осудили: она ведь никого не убила, а просто звонила и писала. Сельге говорит, что зачастую преследователи не осознают, что их действия действительно очень мешают человеку. Особенно, если у преследователя имеются нарушения поведения и психики, как и у героини этой истории. Тем не менее, несмотря на наличие отклонений, судебно-медицинская экспертиза признала ее вменяемой. Именно из-за того, что у Майре имеется диагноз, прокурор и судья терпеливо снесли все ее выходки в зале суда.

По решению суда Майре в течение следующих полутора лет запрещено приближаться к Мадису и его дому ближе, чем на 100 метров, и вообще каким бы то ни было образом контактировать с ним. Если девушка не успокоится, то ей придется отправиться за решетку на шесть месяцев.

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