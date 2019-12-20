Адская жизнь жертвы преследования: тысячи звонков, сообщений, испорченная машина и страшные фото(3)
Марие выглядит как подросток, поэтому сразу и не скажешь, что она обвиняется в ненадлежащем физическом обращении и слежке, пишет Eesti Päevaleht.
Марие выглядит как подросток, поэтому сразу и не скажешь, что она обвиняется в ненадлежащем физическом обращении и слежке, пишет Eesti Päevaleht.
Если обычно в Таллиннском доме Харьюского уездного суда тихо, то в день слушаний по ее делу покой был нарушен.
”Я не хочу условного срока! Судебные расходы я тоже платить не буду! Уберите их! Вы испортите мне жизнь! Уберите их, немедленно”, — закричала девушка прокурору, когда увидела документы по оппортунитету.
”Вы не решаете здесь ничего. Уберите условное! Дайте штраф — мать заплатит!”, — продолжила она. Прокурор отметил, что наказание предназначается не для матери, на что Марие не унималась: ”Я платить не буду, у меня нет денег! Садисты! Я наложу на себя руки прямо тут в зале!”
В определенный момент кажется, что Марие успокоилась, но тут она замечает возле зала суда молодого человека, молниеносно вскакивает, так же молниеносно подбегает к нему и вцепляется ногтями в шею.
”Чертова скотина, ты испортил мне всю жизнь! — верещит девушка. — Ну ты и ублюдок! Убей себя об стену! Свинья!”.
Молодого человека зовут Мадис. Он высокий и симпатичный. К своему несчастью, этим летом он познакомился с молодой девушкой, которая на первый взгляд казалась хорошей и милой. Однако уже через неделю общения парень понял, что что-то не так, и попытался спокойно объяснить Марие, что у них ничего не получится. Он и представить себе не мог, во что это выльется. Звонки, сообщения, письма. Одно ужасней другого. Их было несколько тысяч, то есть по несколько десятков в день. Девушка узнала о Мадисе все, что могла: номер телефона, адрес, место работы, имена и контакты друзей и родителей и даже номер его банковского счета.
Она посылала гневные письма не только самому Мадису, но и его коллегам и близким. Несколько раз она выцарапывала послания на его автомобиле, присылала страшные фотографии. Она хотела превратить жизнь Мадиса в ад, создать ему как можно больше проблем. И это ей удалось.
”Эти сообщения действительно были очень навязчивыми”, — сказала изданию помощник прокурора Пыхьяской префектуры Эгне Сельге.
Зачем Майре был нужен банковский счет Мадиса? Чтобы переводить ему по одному или два цента и сопровождать переводы крайне неприятными пояснениями.
Да, эти полгода для Мадиса были ужасными. ”Но за это время я получил очень ценный урок и стал намного умнее”, — не теряет оптимизма молодой человек.
Статья о преследовании с целью домогательства появилась в пенитенциарном кодексе два года и пять месяцев назад. За это время было зарегистрировано 481 случай, попадающий под данное определение. Как говорит Сельге, в последнее время среди молодежи этот вид преступления очень распространен. По ее мнению, немаловажную роль играет популярность социальных сетей, где молодые люди быстро теряют контроль и считают, что здесь можно делать что угодно.
Так и Майре. Она не понимала, почему ее осудили: она ведь никого не убила, а просто звонила и писала. Сельге говорит, что зачастую преследователи не осознают, что их действия действительно очень мешают человеку. Особенно, если у преследователя имеются нарушения поведения и психики, как и у героини этой истории. Тем не менее, несмотря на наличие отклонений, судебно-медицинская экспертиза признала ее вменяемой. Именно из-за того, что у Майре имеется диагноз, прокурор и судья терпеливо снесли все ее выходки в зале суда.
По решению суда Майре в течение следующих полутора лет запрещено приближаться к Мадису и его дому ближе, чем на 100 метров, и вообще каким бы то ни было образом контактировать с ним. Если девушка не успокоится, то ей придется отправиться за решетку на шесть месяцев.
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