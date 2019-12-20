Адская жизнь жертвы преследования: тысячи звонков, сообщений, испорченная машина и страшные фото

Если обычно в Таллиннском доме Харьюского уездного суда тихо, то в день слушаний по ее делу покой был нарушен.

”Я не хочу условного срока! Судебные расходы я тоже платить не буду! Уберите их! Вы испортите мне жизнь! Уберите их, немедленно”, — закричала девушка прокурору, когда увидела документы по оппортунитету.

”Вы не решаете здесь ничего. Уберите условное! Дайте штраф — мать заплатит!”, — продолжила она. Прокурор отметил, что наказание предназначается не для матери, на что Марие не унималась: ”Я платить не буду, у меня нет денег! Садисты! Я наложу на себя руки прямо тут в зале!”

В определенный момент кажется, что Марие успокоилась, но тут она замечает возле зала суда молодого человека, молниеносно вскакивает, так же молниеносно подбегает к нему и вцепляется ногтями в шею.

”Чертова скотина, ты испортил мне всю жизнь! — верещит девушка. — Ну ты и ублюдок! Убей себя об стену! Свинья!”.

Молодого человека зовут Мадис. Он высокий и симпатичный. К своему несчастью, этим летом он познакомился с молодой девушкой, которая на первый взгляд казалась хорошей и милой. Однако уже через неделю общения парень понял, что что-то не так, и попытался спокойно объяснить Марие, что у них ничего не получится. Он и представить себе не мог, во что это выльется. Звонки, сообщения, письма. Одно ужасней другого. Их было несколько тысяч, то есть по несколько десятков в день. Девушка узнала о Мадисе все, что могла: номер телефона, адрес, место работы, имена и контакты друзей и родителей и даже номер его банковского счета.

Она посылала гневные письма не только самому Мадису, но и его коллегам и близким. Несколько раз она выцарапывала послания на его автомобиле, присылала страшные фотографии. Она хотела превратить жизнь Мадиса в ад, создать ему как можно больше проблем. И это ей удалось.