Административный суд встал на сторону ЛГБТ-фестиваля: власти Раквере оставили мероприятие без поддержки неправомерно

Согласно действующим в Раквере правилам, подобные ходатайства рассматривает городская комиссия по культуре. Комиссия выразила согласие удовлетворить ходатайство в полном объеме и передала дело в горсобрание.

Горсобрание, к удивлению ходатайствующих, урезала выделяемую сумму в пять раз, не обосновав свое решение. Причем все остальные решения комиссии по культуре были утверждены в размере 100%.

Административный суд на сегодняшнем заседании признал решение Раквереского горсобрания от 28 февраля 2018 года неправомерным.

Суд пояснил, что горсобрание свое решение сократить выделяемую сумму по сравнению с предусмотренной решением комиссии по культуре никак не обосновало.

Суд считает: поскольку Раквереское горсобрание не представило в ходе рассмотрения дела правовое основание, которое позволяло бы отступить от составленного комиссией по культуре решения, то нужно было удовлетворить ходатайство организаторов кинофестиваля в полном объеме.

Эксперт Эстонского центра по правам челвоека Келли Гросстал не скрывает своего удовлетворения: «Мы рады судебному решению, потому что в уважающем демократию и права человека государстве нужно чтить законы и быть свободными от личных предрассудков».