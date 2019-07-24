"Абсурдная ситуация": Союз малых пивоваров возмущен налоговой политикой государства

”В результате особенностей акцизной политики сейчас странным образом ”наказываются” именно экспортирующие предприятия, поскольку в учет растущего производственного объема идет продукция, реализуемая как в Эстонии, так и на зарубежных рынках. Это означает, что если на внешних рынках дела идут хорошо, то в Эстонии малый производитель в смысле налогов попадает в одну группу с крупными производителями и его ”наказывают” двойным налоговым бременем”, — описывает Парель.
По словам входящего в правление Союза малых пивоваров Эстонии Пареля, принцип ранее определенной акцизной льготы работал до последних лет, пока популярность и культура крафтовых напитков стремительно росла, а установленная льготная граница для малых производителей осталась низкой, что стало тормозить их дальнейшее развитие.
”Глядя на малых производителей, необходимо понять, что речь не идет об олигополиях массового производства в миллионы литров, но часто это предприятия, вносящие вклад в региональную политику. Большая часть членов нашего союза находятся за пределами Таллинна и они вкладывают как в создание и сохранение рабочих мест, так и в развитие туризма, что в свою очередь ощутимо влияет и на разные сферы бизнеса, и на самого производителя — будь то поставщики сырья, предприятия размещения и питания или же работники производства”, — перечисляет он. В общей сложности члены союза производят более 50 разных напитков — пиво, сидр, вино, а также в этом задействовано примерно 200 работников по всей Эстонии.
Малые производители крафтовых напитков, начавшие свою работу на местном капитале и использующие местное сырье, хотят, чтобы в Эстонии подняли бы акцизную льготу до 5 млн литров и не относились бы к малым производителям также как к большим концернам, чей объем производства больше в сотни раз. Дававшее ранее надежды на изменения акцизного подхода в этом году Министерство финансов теперь передвинуло срок на следующий год. В то же время малые производители Эстонии вместо роста и дальнейшего развития занимаются торможением производственных объемов ради экономического выживания.
Также союз ждет и применения директивы Европейского Союза, согласно которой льготы для производителей крафтовых вина и сидра можно было бы применить и в Эстонии. Сегодня ко всем производителям вина и сидра в Эстонии относятся равно, не учитывая их объемы производства.
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