29.01.2020, 09:43

Абсолютная дисциплина: из-за голосования по II пенсионной ступени депутаты Рийгикогу отменили командировки и международные встречи

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II pensionisamba hääletuse tõttu pidi Urmas Reitelmanngi Tallinnasse jääma
II pensionisamba hääletuse tõttu pidi Urmas Reitelmanngi Tallinnasse jäämaFoto: Tiit Blaat

Часть уехавших на международные встречи депутатов Рийгикогу вернулись до их окончания, другие отказались даже от почти обязательных поездок уже раньше.

В среду в Рийгикогу пройдет голосование по законопроекту, разрешающему потратить деньги из II пенсионной ступени, увязанное правительством с вопросом доверия. Как в коалиции, так и в оппозиции его считают настолько важным, что справки об отсутствии, кажется, не принимаются ни на каком основании.

На этой неделе во Франции, в Страсбурге проходит заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где делегация Рийгикогу всегда старается присутствовать, чтобы представлять интересы Эстонии.

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Но на обсуждении превращения II пенсионной ступени в добровольную фракции Рийгикогу, кажется, не принимают в качестве обоснования даже участие в работе ПАСЕ.

Часть членов делегации Рийгикогу в ПАСЕ из-за этого вообще не поехали в Страсбург на этой неделе. Так, не поехала туда председатель делегации, центристка Мария Юферева-Скуратовски.

У избранного членом делегации в ПАСЕ осенью, входящего в ряды EKRE Урмаса Рейтельманна из-за этого тоже совсем отменился дебют на международной арене.

Туда поехали входящий в ряды Isamaa вице-председатель делегации Райво Э. Тамм и реформист Ээрик-Нийлес Кросс. Но и от них потребовали вернуться в Таллинн к среде.

В информации о командировках Рийгикогу бросается в глаза, что командировки всех едущих за границу на этой неделе депутатов заканчиваются не позднее среды, что указывает, что от них потребовали по меньшей мере ради будущего пенсионной системы вернуться к утру дня исторического голосования. Следующие же командировки начинаются с четверга или пятницы.

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