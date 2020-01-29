Абсолютная дисциплина: из-за голосования по II пенсионной ступени депутаты Рийгикогу отменили командировки и международные встречи

В среду в Рийгикогу пройдет голосование по законопроекту, разрешающему потратить деньги из II пенсионной ступени, увязанное правительством с вопросом доверия. Как в коалиции, так и в оппозиции его считают настолько важным, что справки об отсутствии, кажется, не принимаются ни на каком основании.

На этой неделе во Франции, в Страсбурге проходит заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где делегация Рийгикогу всегда старается присутствовать, чтобы представлять интересы Эстонии.

Но на обсуждении превращения II пенсионной ступени в добровольную фракции Рийгикогу, кажется, не принимают в качестве обоснования даже участие в работе ПАСЕ.

Часть членов делегации Рийгикогу в ПАСЕ из-за этого вообще не поехали в Страсбург на этой неделе. Так, не поехала туда председатель делегации, центристка Мария Юферева-Скуратовски.