Абонент не отвечает: спасенного в феврале из реки Пярну волка застрелили в Вирумаа?

GPS-датчик ошейника уже почти неделю не подает сигнала, поэтому есть подозрение, что на прошлой неделе волка застрелили в лесах Вирумаа.

По словам представителя Агентства по окружающей среде, это не первый подобный случай — но впервые подобный случай расследуется с привлечением полиции.

Сезон охоты на волков длится с 1 ноября по 28 февраля, поэтому если волка действительно застрелили в июне, то это дело рук недобросовестного охотника.

Спасенного в феврале из ледяной воды волка сначала приняли за собаку. По пути на машине к ветеринару зверь был спокойным, положил голову на ноги одного из спасителей и спал. Только у ветеринара выяснилось, что это все-таки не собака, а примерно годовалый молодой волк.

Однако домашним питомцем волку не суждено было стать — ему на шею поместили устройство для отслеживания и отпустили обратно в лес.