Аас: в Эстонии есть места для строительства атомной электростанции

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) выступил с предложением начать подготовку поправок к законам, чтобы к 2030 году можно было запустить атомную электростанцию.

В онлайн-передаче Otse uudistemajast Аас заявил, что в Эстонии есть места для строительства атомной электростанции, например, Кунда: "Я считаю, что у нас даже есть территории, относительно "нечувствительные" к строительству такой станции. В качестве возможного места, например, предлагали Кунда, где уже сейчас имеются мощности для транспорта электроэнергии".

По словам Ааса, речь идет об атомной электростанции четвертого поколения: "Пока что рано говорить, реально ли запустить ее в 2030 году. По всей вероятности, это могло бы быть реальным, но повлечет за собой обширное изменение законов и общественные дебаты, — считает министр. — Но если мы хотим, чтобы у нас вообще когда-либо появилась атомная электростанция нового поколения, то правильно начать уже сейчас".

Министр не считает возможным закрытие старых сланцевых электростанций. "Я думаю, что они должны быть в резерве по меньшей мере до 2025 года, даже если мы не будем их использовать", — заявил он.