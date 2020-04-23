Аас: когда торговые центры откроют, ходить в них придется в маске или с прикрытым лицом

Он отметил, что в подготовленном правительством документе по смягчению ограничений не указаны никакие даты, так как все зависит от развития и распространения вируса: "Если ситуация позволит, то в апреле мы примем решение об открытии торговых центров в мае. Я бы очень хотел, чтобы это произошло в течение следующей недели".

"Конечно, мы думали о том, как это организовать в условиях дефицита масок. Поэтому я сейчас не говорю окончательно, что это будет 100% обязанность носить маску. Это может быть обязанность закрывать лицо, рот или нос, в случае, если масок будет недостаточно. Разумно использовать самодельные маски или баффы (бандана-труба). Вариантов для того, чтобы защитить лицо, много, и все они в определенной степени помогают", — сказал Аас.

Что касается запрета на скидки, Аас пояснил, что есть разница между распродажами и скидками: "Распродажа — это когда через средства массовой информации объявляют о том, что приближаются большие скидки, и призывают приходить за покупками. В продуктовых магазинах у нас и сейчас есть скидки на некоторые товары, и это совершенно нормально. У нас налажено сотрудничество с союзом торговцев, мы пытаемся найти общее решение, как обеспечить, чтобы не было больших скоплений людей", — сказал Аас.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!