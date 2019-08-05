05.08.2019, 13:20

Ааб вернет государству полученное по ошибке пособие к февралю 2021 года

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rus.delfi.ee
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Jaak Aab
Jaak AabFoto: Rauno Volmar

В марте прошлого года Яак Ааб ушел с должности министра государственного управления (из-за скандала с попаданием полиции с остаточными алкогольными явлениями и превышением скорости) и получил компенсацию в размере 27 312 евро. Позже выяснилось, что компенсация была назначена ему по ошибке, и Ааб обещал все вернуть государству.

К настоящему момент он вернул чуть более половины этой суммы. Оставшуюся часть политик выплатит на основании графика к февралю 2021 года.

”Выплачу все, вне зависимости от должности, которую буду занимать”, — пообещал Ааб, который сейчас вновь занимает пост министра государственного управления.

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