Ааб вернет государству полученное по ошибке пособие к февралю 2021 года

К настоящему момент он вернул чуть более половины этой суммы. Оставшуюся часть политик выплатит на основании графика к февралю 2021 года.

”Выплачу все, вне зависимости от должности, которую буду занимать”, — пообещал Ааб, который сейчас вновь занимает пост министра государственного управления.