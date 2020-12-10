10.12.2020, 09:00

Ааб рекомендует школам продолжать дистанционное обучение до начала каникул. Иначе придется учиться летом

 (4)
EST 7
Asutusteülene briifing eriolukorra kohta
Foto: Jaanus Lensment

Министр образования и науки Яак Ааб порекомендовал закрываемым с 14 декабря школам продолжить занятия в формате дистанционного обучения до начала рождественских каникул, пообещав в четверг разослать школам уточненные указания.

"Я обязательно рекомендую продолжать учебу дистанционно", — передает RusERR слова Ааба, сказанные им в четверг в утренней передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

По словам министра, соответствующее решение должен принимать владелец и руководство школы, и если будет решено отправить учащихся на продленные каникулы с 14 декабря, то надо будет указать, когда будет восполнен возникший пробел в занятиях. По всей вероятности, для этого придется продлевать учебу в июне.

"Сегодня мы направим школам уточненную инструкцию. В ней мы порекомендуем продолжать учебу дистанционно и заниматься теми учащимися, которые больше всего пострадали из-за дистанционного обучения весной и осенью. Теперь у владельцев и руководства школ есть возможность выбрать, как ликвидировать отставание за [оставшиеся до начала каникул] семь дней", — сообщил министр образования.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: