Ааб рекомендует школам продолжать дистанционное обучение до начала каникул. Иначе придется учиться летом

"Я обязательно рекомендую продолжать учебу дистанционно", — передает RusERR слова Ааба, сказанные им в четверг в утренней передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

По словам министра, соответствующее решение должен принимать владелец и руководство школы, и если будет решено отправить учащихся на продленные каникулы с 14 декабря, то надо будет указать, когда будет восполнен возникший пробел в занятиях. По всей вероятности, для этого придется продлевать учебу в июне.

"Сегодня мы направим школам уточненную инструкцию. В ней мы порекомендуем продолжать учебу дистанционно и заниматься теми учащимися, которые больше всего пострадали из-за дистанционного обучения весной и осенью. Теперь у владельцев и руководства школ есть возможность выбрать, как ликвидировать отставание за [оставшиеся до начала каникул] семь дней", — сообщил министр образования.

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