Ааб представил "амбициозный план": объемы обучения на эстонском языке в русских школах надо увеличить

Одной из таких тем стал перевод образования на государственный язык. По словам Ааба, было условлено о плане развития эстоноязычного образования. Цель этого плана состоит в том, чтобы обучение в школах Эстонии происходило преимущественно на эстонском языке. ”Наша система образования уже двигается в этом направлении, особенно в последнее время. И довольно быстро”, — отметил Ааб.

По его словам, множество русскоязычных детей уже учатся в эстонских школах, а в иноязычным школах объем обучения на эстонском языке уже составляет 40%. Количество эстонских учителей в детских садах в последний годы также увеличивается, в этом году прибавится еще 50 таких учителей. ”Все это указывает на то, что среди детей и родителей, чьим родным языком не является эстонский, есть желание и мотивация учить эстонский язык и учиться на эстонском языке, — сказал министр. — Мы договорились поддержать это желание и сделать так, чтобы процесс продолжался”.

Читайте также: Фонд интеграции ищет партнеров для организации обучения эстонскому языку в семьях

По словам Ааба, договоренность предусматривает, что ни одной административной школы в течение этих двух лет закрывать не будут. ”Мы будем поддерживать это желание и мотивацию, выделять дополнительные ресурсы”. Также не будет конкретной даты перехода. Но поскольку в эстонских школах уже учится много русских детей, то помощь в обучении и поддержании должного уровня образования нужно оказывать и там. Кроме того, нужно увеличить объемы обучения на эстонском языке в иноязычных школах.

Ааб назвал план амбициозным. Далее, по его словам, составлением плана займется министр образования.

О чем еще говорили на пресс-конференции, читайте ЗДЕСЬ.