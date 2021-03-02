Ааб: правительство ищет способы уменьшить контакты между людьми

"Прогнозы показывали, что цифры растут, однако несмотря на это, такой высокий рост [заболеваемости коронавирусом] стал неожиданностью для всех" - сказал Ааб в интервью ERR. По его словам, во вторник правительство получило от научного совета обзор ситуации, который вызывает беспокойство, поскольку нагрузка на больницы начинает приближаться к критическому уровню.

"Мы смотрим на полную картину, и наша задача заключается в том, чтобы в марте в течение трех или четырех недель все контакты были сведены к минимуму", - прояснил Ааб.

"Какие дальнейшие варианты? Введение очень строгих ограничений на свободу передвижения – подобно тем, которые вводились во многих странах Европы – если в течение следующих пары-тройки недель мы не сможем уменьшить эти цифры", - продолжил министр, отметив, что среди возможных новых мер - рекомендации, представленные научным советом на прошлой неделе, но которые не были введены.