Ааб: правительство ищет способы уменьшить контакты между людьми

Быстрое распространение вируса стало для правительства и научного совета неожиданностью, поэтому сейчас правительство рассматривает дополнительные способы для уменьшения контактов между людьми, сказал министр государственного управления Яак Ааб, пишет rus.err.ee.
"Прогнозы показывали, что цифры растут, однако несмотря на это, такой высокий рост [заболеваемости коронавирусом] стал неожиданностью для всех" - сказал Ааб в интервью ERR. По его словам, во вторник правительство получило от научного совета обзор ситуации, который вызывает беспокойство, поскольку нагрузка на больницы начинает приближаться к критическому уровню.
"Мы смотрим на полную картину, и наша задача заключается в том, чтобы в марте в течение трех или четырех недель все контакты были сведены к минимуму", - прояснил Ааб.
"Какие дальнейшие варианты? Введение очень строгих ограничений на свободу передвижения – подобно тем, которые вводились во многих странах Европы – если в течение следующих пары-тройки недель мы не сможем уменьшить эти цифры", - продолжил министр, отметив, что среди возможных новых мер - рекомендации, представленные научным советом на прошлой неделе, но которые не были введены.
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